Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının iddianamesi kabul edildi (2)

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin hazırlanan iddianamenin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından yargılamanın başlayacağı tarihte de belli oldu. Davada ilk duruşmanın 7 Temmuz’da görüleceği öğrenildi.

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