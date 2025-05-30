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        Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının iddianamesi kabul edildi (2)

        DURUŞMATARİHİ BELLİ OLDUBolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin hazırlanan iddianamenin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından yargılamanın başlayacağı tarihte de belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:23
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        Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının iddianamesi kabul edildi (2)
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        DURUŞMATARİHİ BELLİ OLDU

        Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin hazırlanan iddianamenin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından yargılamanın başlayacağı tarihte de belli oldu. Davada ilk duruşmanın 7 Temmuz’da görüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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