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        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın görüleceği salonda hazırlıklar başladı

        BOLU'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da görülecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:30
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        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın görüleceği salonda hazırlıklar başladı
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        BOLU’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da görülecek. Duruşmanın yapılacağı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin çok amaçlı salonunda şimdiden geniş güvenlik önlemleri alınırken, salon içerisine malzemelerin taşınmasına başlandı.

        Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi de yaralandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında ‘Olası kastla öldürme’ suçu ile ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

        İddianamede ayrıca, otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. Başsavcılık tarafından hazırlanarak Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında 210 müşteki, 19'u tutuklu olmak üzere 32 sanık bulunuyor.

        DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

        Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin hazırlanan iddianamenin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından yargılamanın başlayacağı tarihte de belli oldu. Davada ilk duruşmanın 7 Temmuz’da görüleceği öğrenildi.

        DURUŞMA SALONUNDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

        Grand Kartal Otel yangınının duruşmaları, Bolu Adliyesi’ndeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin çok amaçlı salonunda yapılacak. 7 Temmuz’da görülecek ilk duruşma öncesinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok amaçlı salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul bahçesine güvenlik kameraları yerleştirilirken, salon içerisine masa, sandalye ve gerekli ekipmanların taşındığı görüldü. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu bölgede, içeriden görüntü alınmasına izin verilmiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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