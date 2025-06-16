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        Bolu'da üniversite öğrencilerinden otobüs zammı protestosu

        BOLU Belediye Meclisi'nde alınan kararla özel halk otobüsü öğrenci bilet ücretlerine zam yapılmasını üniversite öğrencileri protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:45
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        Bolu'da üniversite öğrencilerinden otobüs zammı protestosu
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        BOLU Belediye Meclisi'nde alınan kararla özel halk otobüsü öğrenci bilet ücretlerine zam yapılmasını üniversite öğrencileri protesto etti.

        Bolu Belediye Meclisi'nin geçen hafta yapılan toplantısında oy birliği ile özel halk otobüsü öğrenci fiyatları 18 TL’den 24 TL’ye, tam biletler ise 25 TL’den 34 TL’ye yükseltildi. Bugün otobüs bileti fiyatlarına zam yapılmasını protesto eden Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri ‘Zam değil hizmet istiyoruz’ yazılı pankartla kent meydanından Bolu Belediye Başkanlığı binası önüne yürüdü.

        Belediye önünde grup adına açıklama yapan iktisat yüksek lisans öğrencisi Ahmet Ata, “Bolu Belediyesi tarafından şehir içi toplu ulaşıma yapılan son zam kararı, bu tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Belediye Meclisi tarafından alınan kararla öğrenci bileti 24 TL’ye, tam bilet ise 34 TL’ye yükseltilmiştir. Bu yalnızca bir fiyat artışı değil bizlerin yaşam hakkına, eğitim hakkına açık bir saldırıdır” dedi.

        ‘MÜŞTERİ DEĞİL, ÖĞRENCİYİZ’

        Aldıkları KYK bursunun kendilerine dahi yetmediğini ifade eden Ata, “Bugün KYK bursu alan bir öğrenci ayda 3 bin TL ile geçinmeye çalışmaktadır. Ancak bu zammın ardından bir öğrencinin yalnızca üniversiteye gidip gelmek için harcadığı ulaşım masrafı ayda bin 400 TL’yi bulmaktadır. Geriye kalan bin 600 TL ile öğrenciler nasıl barınacak, nasıl beslenecek, nasıl yaşayacaktır?” diye konuştu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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