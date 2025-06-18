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        Yola inen ayı kamerada

        BOLU'nun Göynük ilçesinde yola inen ayı, köy muhtarı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:50
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        Yola inen ayı kamerada
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        BOLU'nun Göynük ilçesinde yola inen ayı, köy muhtarı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Göynük ilçesine bağlı Çubukköy yol ayrımına ayı indi. Bir süre arkasından gelen araçların önünden koşan ayı, o sırada otomobili ile yoldan geçen Çubuk köyü Muhtarı Yüksel Sağıt tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Ayı daha sonra orman tarafına giderek, gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

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