Yola inen ayı kamerada

Göynük ilçesine bağlı Çubukköy yol ayrımına ayı indi. Bir süre arkasından gelen araçların önünden koşan ayı, o sırada otomobili ile yoldan geçen Çubuk köyü Muhtarı Yüksel Sağıt tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Ayı daha sonra orman tarafına giderek, gözden kayboldu.

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