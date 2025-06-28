Bolu'da orman yangını (2)

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çatacık mevkiinde çıkan orman yangınına arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye helikopterler de sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri de havadan müdahaleye başladı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

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