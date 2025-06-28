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        Bolu'da orman yangını (4)

        YANGININİLK 5 SAATİNDE YAKLAŞIK 25 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜBolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler 5 saattir havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 21:01 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:05
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        Bolu'da orman yangını (4)
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        YANGININİLK 5 SAATİNDE YAKLAŞIK 25 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler 5 saattir havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangında şu ana kadar ilk belirlemelere göre 25 hektar alan zarar gördü. Yangına 9 helikopter, 7 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 1 treyler, 1 merdivenli söndürme aracı, 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri ve diğer araçlarla birlikte toplam 39 araç ve 136 personel ile müdahale devam ediyor. Bölge halkı da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        ‘TAM KONTROL ALTINA ALINMIŞ DEĞİL’

        Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıklayarak, "Burası Çatacık, Sünnetli köyü arasında bir tepe. Devam ediyor şu anda yangın. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Helikopterler şu anda müdahale ediyor. Tam kontrol altına alınmış değil. Köyler tehlikede değil. 20- 25 hektar aralığında bir alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Köylerde şu an bir tahliye durumu söz konusu değil. Çatacık köyü çok yakın ama rüzgar ters yönden estiği için bir müdahale yapılması söz konusu değil. Yapraklı tarafına da epey bir mesafe var, oranın da önünü kesmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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