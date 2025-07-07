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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (13)

        'HAKSIZYERE BU DAVAYA DAHİL OLMUŞ DURUMDAYIM'Bolu'da 78 kişinin öldüğü davanın ilk duruşmasında savunma yapan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:21
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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (13)
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        'HAKSIZYERE BU DAVAYA DAHİL OLMUŞ DURUMDAYIM'

        Bolu'da 78 kişinin öldüğü davanın ilk duruşmasında savunma yapan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., "Haksız yere bu davaya dahil olmuş durumdayım. Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon sürecinde yangınla ilgili bir denetimimiz bulunmamaktadır. Biz Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Turizm Geliştirme Ajansı'nın belirlediği kriterler üzerine yetkiliyiz. Bu kriterler çerçevesinde denetimler yapıyoruz" dedi.

        'DETAYLI DENETİM YAPABİLECEK YETKİMİZ YOKTUR'

        Bilirkişi raporlarının hatalı olduğunu öne süren Ali A., "Denetimler 3 aşamada yapılıyor. Bu sene 3’üncü aşama denetime geçtik. Grand Kartal Otel'de 2023-2024 tarihinde Aleyna Hanım yapmıştır. Kendisine TGA tarafından verilen yetki, o incelemeyi yapma yetkisi vermemektedir. Bizi bu davaya sürükleyen A2 Yasal Uyum maddesidir. Bizim bu madde kapsamında detaylı denetim yapabilecek yetkimiz yoktur. Bahsettiğimiz konular dikkate alınarak, yeni bilirkişi heyeti atanmasını talep ederek yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu delillere istinaden suçsuz olduğumdan beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

        TUTUKLU SANIK FENALIK GEÇİRDİ

        Diğer yandan Ali A.'nın savunması sırasında, otelde elektrik teknisyeni olan tutuklu sanık Hüseyin Özer fenalık geçirdi. Özer, jandarma eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldü. Duruşmaya salonu havalandırmak için ara verildi.

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