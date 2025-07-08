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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (4)

        'EMİRARAS'A TÜM EKSİKLİKLERİ TEK TEK ANLATTIK'Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer'in savunması alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:59
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (4)
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        'EMİRARAS'A TÜM EKSİKLİKLERİ TEK TEK ANLATTIK'

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer'in savunması alındı. Özer, savunmasında, "Emir Aras, 'itfaiye bugün denetime gelecek refakat edin' dedi. Denetime geldiler, öğle yemeğinden sonra 6'ncı kata çıktık. İtfaiye eri metreyle koridoru ölçtü. Restoran, spa ve 5'inci kata çıktık. Yangın denetlemesi yaptı. Elindeki formu doldurup, rapor haline getirdikten sonra 'bizim müdürler, sizin müdürlerle görüşecek' dediler. Ben de imza attım. Ben de Emir Aras'a gittim konuyu anlatmak için. Orada Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'i gördük. Emir beye tüm eksiklikleri tek tek anlattık. Emir bey inceledi ve 'ben Kemal Özdemir ile görüşürüm' dedi. 'Benim başıma iş açtınız' diye bize de kızdı Emir Aras. Koridorlar mevzuata uygun değildi. 'Restorandaki davlumbazda sensör yok, spada acil çıkış yok' dediler. Resepsiyonda hazır olan formu doldurdu itfaiye eri İrfan Acar. Elimde eksikleri bilgisayarda temize çekip, Emir Aras'a gösterdim. Denetlemenin olduğu gün Ahmet Demir de Grand Kartal Otel'deydi ve o gün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi de vardı. Tüm müdür ve müdür yardımcıları oteldeydi” dedi.

        Yangın sırasında 10'uncu katta Mehmet Salun ile birlikte olduğunu belirten Özer, “Kokuya uyandım ve odadan çıkınca dumandan ilerleyemedim. Odada 1 saat kafamızı pencereden çıkardım. İtfaiye sepeti ile yangından kurtarıldım. Alarm çalmadı. Daha öncesinde yangın tatbikatı yapılmadı" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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