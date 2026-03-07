Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

        Yaşar Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrencilerin evlerinden getirdikleri çeşitli gıda malzemeleriyle hazırladıkları koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Yeniçağa Şubesi'ne teslim edildi.

        Türk Kızılay Yeniçağa Şube Başkanı İlknur Pınarcı, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.


        - Yeniçağ'da 8 Mart'a özel bambu sepet atölyesi düzenlendi

        Yeniçağa Meslek Yüksekokulu'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bambu sepet atölyesi gerçekleştirildi.


        Müdür Yardımcısı Gülriz Hande Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, akademik ve idari kadın personele yönelik atölye çalışması yapıldı.


        Yeniçağa Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Fatma Erkan tarafından verilen eğitimde, katılımcılar bambu sepet yapımını uygulamalı olarak öğrendi, el becerilerini geliştirme ve keyifli ortamda bir araya gelme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

