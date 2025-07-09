Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (4)

        SALONDAGERGİNLİKKartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık otelin müdürü Zeki Yılmaz'ın savunması alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (4)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SALONDAGERGİNLİK

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık otelin müdürü Zeki Yılmaz'ın savunması alındı. Zeki Yılmaz, savunmasına ölenlere başsağlığı dileyerek başladı. Bu sırada yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, sanığa tepki gösterdi. Yılmaz'ın avukatı, "Savunmasına müdahale etmeyin" şeklinde cevap verince salonda gerginlik çıktı. Mağdur ve yakınlarını kaybedenler ayağa kalkıp, bağırarak sanık avukatının üzerine yürümesi ile salonda gerginlik arttı. Bu sırada mahkeme başkanı, "Savunmalarını alacağım" diyerek iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri de sanık avukatının çevresinde etten duvar örerek tedbir aldı.

        ‘KIRIK KOLTUĞUNU BİLE DEĞİŞTİREMEYEN ADAMDAN MÜDÜR MÜ OLUR’

        Savunmasına devam eden Zeki Yılmaz, "Resepsiyon, güvenlik, restoranla ilgili işlere bakarım, başka işlere de bakarım. Müdür olsam da resepsiyonda işlere bakan, odası bile olmayan, bordroda resepsiyon görevlisi olarak geçen biriyim. Grand Kartal Otel, aile otelidir. Emir Aras sezonda tüm çalışanların sayısını ve yapılacakların talimatını verir. Yapılacaklarla ilgili alınacak şeylerle ilgili ne gerekiyorsa patronlar karar verir. Otelin yönetim kadrosunda hiç bulunmadım. Otelde yapılan işlerden, alt kiracıya verilecek, iş yerinde lobide değişecek koltukla ilgili bile bana bilgi vermezler. Kırık koltuğum vardı, değiştiremedim. Kırık koltuğunu bile değiştiremeyen adamdan müdür mü olur? Benim otel müdürü sıfatı altında buna bile karar verme yetkim yoktu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri denetime geldi, onlara refakat ettim. Birkaç eksiklikler belirlendi. Aynı gün itfaiye denetimi yaptı. Raporun geri çekildiğini bile savcılıkta öğrendim" dedi.

        'YANGIN SIRASINDA GENEL ALARMA SİSTEMİ ÇALMADI'

        Zeki Yılmaz, "6 aydır cezaevindeyim. Her gün bu elim olayı düşündüğümde, otelde yangınla ilgili hiçbir şey yaptıramazdım. Kusurumun olmadığını düşünüyorum. Yangında 9'uncu katta, 9050 numaralı odamdaydım. Yangın sırasında genel alarm sistemi çalmadı. Yangın sırasında alarm duymadım. Tarihi hatırlamıyorum ama kısa zaman öncesine kadar yangın tatbikatı da yapılmadı. Denetimle ilgili benim bir sorumluluğum yok. Yangın alarm sistemi sezon başında resepsiyonda çaldı. Kendiliğinden çaldı, teknik elemanı çağırdım. Kontrol yapıldı, odalar gezildi. Sorun olmadığı söylendi. Halit Ergül'ün kızları hafta sonu ve sömestr tatilinde gelirlerdi. Bizim başımızda Emir Aras vardı" diye konuştu.

        'ALARMA BASTIM AMA ÇALMADI'

        Yangın anlarını da anlatan Yılmaz, "Apar topar 4’üncü kata indim. Beni aradılar, paldır küldür indim. 5 kat merdivenden aşağı indim. O sırada elektrik vardı. Dumandan mutfak tarafına gidemedim. Izgaraların olduğu tarafta kapı vardı, onu da açamadım. Resepsiyon katına da çıkamadım. 3'üncü kata indim. Alarma da bastım ama çalmadı" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor

        Benzer Haberler

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel müdürü savunm...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel müdürü savunm...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Hafif ticari araç, yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra kamyonla çarpıştı; 1...
        Hafif ticari araç, yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra kamyonla çarpıştı; 1...
        Bolu'da yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Bolu'da yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...