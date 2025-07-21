Tarlada devrilen traktörün altında kalan çift, öldü

Kaza, saat 16.40 sıralarında Dörtdivan ilçesine bağlı Süleler Yaylası'nda meydana geldi. Hüsnü Yılmaz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Hüsnü Yılmaz ile eşi Kadriye Yılmaz, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüsnü ve Kadriye Yılmaz’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

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