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        Göynük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 19:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:42
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        Göynük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yenice Mahallesi Alaşar Bağları mevkisinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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