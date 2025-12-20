Habertürk
        Boluspor - Atko Grup Pendikspor maçının ardından

        Boluspor - Atko Grup Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Takımımı en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyorum. Zor bir süreç yönetiyoruz." dedi.

        Giriş: 20.12.2025 - 19:24 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:24
        Boluspor - Atko Grup Pendikspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Takımımı en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyorum. Zor bir süreç yönetiyoruz." dedi.

        Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

        Beklemedikleri yenilgi aldıklarını belirten Arslan, "İçeride ben geldiğimden beri 3'te 3 yapmıştık. Ama burada kazanırken de Erzurum maçından sonra bir şeylere değinmiştim. Zor bir süreçten geçtiğimizi söylemiştim. Bunu oyunumuza yansıtmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar takımımızı en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın son ana kadar gösterdiği mücadelede bu gayretin ispatı diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Arslan, karşılaşmanın ilk yarısında üstün takımın kendilerinin olduğunu dile getirerek, "Çok net fırsatlarımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı VAR'dan dönen bir pozisyon, sonra Hasani'ye acımasızca bir faul var. VAR görmedi pozisyonu. Mücadele oldu ama istemediğimiz, bize yakışmayan ikinci golü yedik." ifadelerini kullandı.

        Son ana kadar beraberliği yakalamak için çalıştıklarını dile getiren Arslan, üzgün olduğunu kaydetti.

        - Futbolcuların protestosu

        Futbolcuların karşılaşmanın başında neden 1 dakika boyunca oyun oynamadığı sorusuna yanıt veren Arslan, şunları söyledi:

        "İnanın benim haberim yoktu bu protestodan. Mümkün olduğu kadar sahanın içine konsantre etmeye çalışıyorum oyuncuları. Ama bazen benim de yapabileceklerim sınırlı. Doğru kelimeyi bulmakta da zorlanıyorum. Oradaki o an bile oyunun konsantre tarafına geldiğiniz zaman düşüklük oluyor. Takımımı en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyorum. Zor bir süreç yönetiyoruz."

        - Atko Grup Pendikspor cephesi

        Atko Grup Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan ise zor bir deplasman maçı oynadıklarını belirtti.

        Boluspor'un kendi sahasında birçok takımı yendiğine işaret eden İlhan, "Çok iyi takım. Fena oynamadık. Özellikle ikinci yarı oyunu forse ettik. Aldığımız 3 puan bizi yine yukarıya taşıdı. İnşallah bunun devamı gelecek." dedi.

        Maçın ilk dakikasında futbolcuların protestosuna ilişkin soruya da cevap veren İlhan, "Bizle alakalı değil. Rakip takımın maddi sıkıntısıyla, işleyişiyle alakalı problem vardı. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

