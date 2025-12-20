Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 46 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışlarıyla emekliliğe ayrıldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:03
        
        Bolu'da öğretmen Abdullah Aytar, 46 yıllık meslek hayatını öğrencilerinin alkışları eşliğinde tamamladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Sakarya İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Abdullah Aytar, 46 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

        Aytar için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Okul koridorlarında alkışlar eşliğinde karşılanan Aytar'a, emeği, özverisi ve fedakarlığı için teşekkür edilerek emeklilik hayatında sağlık ve huzur dileğinde bulunuldu.

        Paylaşımda, Aytar'ın okul koridorlarında öğrenciler ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştığı görüntüler de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

