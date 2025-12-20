Bolu'da 46 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışlarıyla emekliliğe ayrıldı

Bolu'da öğretmen Abdullah Aytar, 46 yıllık meslek hayatını öğrencilerinin alkışları eşliğinde tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Sakarya İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Abdullah Aytar, 46 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Aytar için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Okul koridorlarında alkışlar eşliğinde karşılanan Aytar'a, emeği, özverisi ve fedakarlığı için teşekkür edilerek emeklilik hayatında sağlık ve huzur dileğinde bulunuldu.

Paylaşımda, Aytar'ın okul koridorlarında öğrenciler ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştığı görüntüler de yer aldı.