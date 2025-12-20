Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'da arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde, arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:22
        Bolu'da arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı
        Bolu'nun Mengen ilçesinde, arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.

        Mengen'den Eskipazar istikametine seyreden N.U. idaresindeki 06 UMN 59 plakalı arazi aracı ile karşı istikamette ilerleyen M.P'nin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli araç çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli araç sürücüsü ağır yaralandı.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

