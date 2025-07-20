Bolu'da gölette kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

24 kişiden oluşan ekip, hem gölette hem de sazlık alanda arama çalışması yapıyor.

Bölgeye, AFAD, Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Taşkesti Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesi sınırlarında bulunan Karamurat Göleti'nde bota binen F.Ö. (18), botun alabora olması sonucu suya düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.