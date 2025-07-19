Bolu'da örtü yangını

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan Kovucak köyü mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ormana sıçrayıp örtü yangınına sebep oldu. Bölgeye gelen Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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