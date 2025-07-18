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        Bolu'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:44 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:44
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        Bolu'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Taşkesti beldesine bağlı Kovucak köyü yakınlarında, orman kenarındaki tarım arazisinde yangın çıktığını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ile Taşkesti Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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