Bolu'da gölette botu alabora olan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Gölette su altı ve yüzeyinde arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, Özdemir'in cansız bedenini bottan düştüğü yerin yakınında buldu.

Günün ilk ışıklarıyla devam edilen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD, Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

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