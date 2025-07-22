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        Uğur Uçar: Hedefimiz Play-Off

        PENDİKSPOR Teknik Direktörü Uğur Uçar, 3-4 futbolcu daha transfer edeceklerini açıklayarak, "Bu sene daha yukarılara oynayacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:40
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        Uğur Uçar: Hedefimiz Play-Off
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        PENDİKSPOR Teknik Direktörü Uğur Uçar, 3-4 futbolcu daha transfer edeceklerini açıklayarak, "Bu sene daha yukarılara oynayacağız. Hedefimiz Play-Off. Topa sahip olan top rakipteyken de reaksiyonla topu en kısa sürede kazanan önde agresif baskı yapan bir takım izleyecekler" dedi.

        1'inci lig takımlarından Pendikspor, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanıyor. 2'nci etap kamp çalışmalarına Gerede'de devam eden Pendikspor, teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde güç depoluyor. Sabah otelin sahasında yapılan antrenmana düz koşu ile başlayan kırmızı-beyazlılar, sonrasında gruplar halinde istasyon ve şut çalışması yaptı.

        Taktiksel ve fiziksel olarak kamp çalışmasına devam ettiklerini ifade eden teknik direktör Uğur Uçar, "Hem antrenman hem de transfer dönemindeyiz. 3-4 futbolcu daha transfer yaptıktan sonra lige hazır şekilde gireceğiz. Burada 2 tane hazırlık maçımız var. 24 Temmuz'da Eyüpspor ile 27 Temmuz'da ise Erokspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonra lig haftasına gireceğiz. Geçen sezon ligde kalmayı başardık. Bu sene daha yukarılara oynayacağız. Hedefimiz Play-Off. Topa sahip olan top rakipteyken de reaksiyonla topu en kısa sürede kazanan önde agresif baskı yapan bir takım izleyecekler. Hedef kendi içimizde. Bu tek tek gittikçe maçlarda hedef kendini gösterecek" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan detaylar

        -Uğur Uçar’ın açıklamaları

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