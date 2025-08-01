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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif yağmur ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:53 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:53
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif yağmur ve sis etkili oldu.

        Bolu'da son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece birden düştü. Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hafif yağmur ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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