Bolu'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bolu'da taksiyle çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
Bolu'da taksiyle çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
Semerkant Mahallesi Gezek Sokak'ta M.R.D. idaresindeki 14 ADN 282 plakalı motosiklet ile E.Ç. yönetimindeki 14 T 0118 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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