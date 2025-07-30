Seben Taşlıyayla Göleti'nde yasa dışı bırakılan ağ ele geçirildi

Bolu'da yapılan denetimde Seben Taşlıyayla Göleti'ne yasa dışı olarak bırakılan ağ ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki akarsu ve göletlerde su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Seben Taşlıyayla Göleti'nde su ürünleri kontrol teknesi ile ağ tarama çalışması yapıldı. Denetimde gölete yasa dışı olarak bırakılan 2,5 kilometre uzunluğundaki ağ tespit edilerek sudan çıkarıldı.

Ağ içerisinde canlı olarak bulunan 27 pullu sazan, ekiplerce gölete tekrar salındı. Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.