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        Seben Taşlıyayla Göleti'nde yasa dışı bırakılan ağ ele geçirildi

        Bolu'da yapılan denetimde Seben Taşlıyayla Göleti'ne yasa dışı olarak bırakılan ağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:33
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        Seben Taşlıyayla Göleti'nde yasa dışı bırakılan ağ ele geçirildi
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        Bolu'da yapılan denetimde Seben Taşlıyayla Göleti'ne yasa dışı olarak bırakılan ağ ele geçirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki akarsu ve göletlerde su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, Seben Taşlıyayla Göleti'nde su ürünleri kontrol teknesi ile ağ tarama çalışması yapıldı. Denetimde gölete yasa dışı olarak bırakılan 2,5 kilometre uzunluğundaki ağ tespit edilerek sudan çıkarıldı.

        Ağ içerisinde canlı olarak bulunan 27 pullu sazan, ekiplerce gölete tekrar salındı. Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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