Çene kemiği kayıplarında yenilikçi tedavi yöntemi geliştirildi

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri, çene kemiği kayıplarında yenilikçi tedavi yöntemi geliştirdi.



BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ile Protetik Diş Tedavisi anabilim dallarında görevli akademisyenler, 2 yıl önce çene kemiği kayıplarının tedavisine yönelik çalışma başlattı.



Akademisyenler, üç boyutlu yazıcıyla hastaya özel tasarlanan, biyouyumlu (vücuda uygun cevap veren) polimer yapıdan oluşan antibakteriyel malzeme geliştirdi.



Hayvan deneyleriyle kemik dokusu oluşumunu desteklediği belirlenen yöntem, kemik kaybı yaşayan hastalarda implant uygulamasına olanak sağlayacak.



Patenti alınan yöntemin insanlar üzerinde uygulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



- "Uluslararası patent başvurusu yapıldı"



BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serkan Polat, AA muhabirine, yıllar önce, üst çenede kemik kaybı yaşayan hastaya yapılan uygulamaya yer verilen bir makale okuduğunu söyledi.



Polat, makaleden hareketle çalışma başlattıklarını anlatarak, "Kemik tozu olarak bilinen greftlerin aslında her zaman şart olmadığını görmüş olduk. Titanyum gibi erimeyen malzemeler var ama onların da ikinci cerrahi işlemle çıkarılması gerekiyor. Titanyum yerine, çıkarmaya gerek olmayan, eriyebilen, doku uyumlu, antibakteriyel malzeme geliştirdik." dedi.



Hayvan deneyi aşamasını gerçekleştirdiklerini ve yöntemin etkili olduğunu gördüklerini dile getiren Polat, "Farklı malzemeler kullanarak bunu biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de patent alındı, uluslararası patent başvurusu yapıldı." diye konuştu.



- "Kemik kayıpları sık görülüyor"



BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tülin Polat da diş kayıpları, diş eti hastalıkları, travmalar ve sistemik hastalıklar nedeniyle kemik kayıplarının sık görüldüğünü belirterek, "Bu kayıpları yerine koymadan protetik tedavi (zarar görmüş dişlerin işlevini ve estetiğini geri kazandırmak için yapılan işlem) yapamadığımız durumlar olabiliyor. Bu durumda da kemik üretmeyle ilgili girişimlerde bulunduk." diye konuştu.



Bu alanda mevcut yöntemlerin dezavantajlarını azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Polat, "Bunun için de biyobozunur (vücut içerisinde eriyerek koybolan), kişiye özel, üç boyutlu yazıcılarla üretilen antibakteriyel özelliğe sahip polimer yapıda bir ürün geliştirdik. Kemik oluşturulması istenen yüzeyi de hidrofilik (suda çözünebilen) polimerle kaplayarak kan hücrelerinin kemik yüzeyine daha rahat ulaşmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

