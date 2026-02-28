Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!

        Benzer Haberler

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
        Bolu'da "MARKA" ve "SOGEP" destekli 17,7 milyon liralık 6 projenin sözleşme...
        Bolu'da "MARKA" ve "SOGEP" destekli 17,7 milyon liralık 6 projenin sözleşme...
        Bolu'da önce torununu sonra da kızını kaybeden yaşlı adam kalp krizi geçird...
        Bolu'da önce torununu sonra da kızını kaybeden yaşlı adam kalp krizi geçird...
        Uzmanı açıkladı: İşte akran zorbalığının iki nedeni, Aile tutumu ve sosyal...
        Uzmanı açıkladı: İşte akran zorbalığının iki nedeni, Aile tutumu ve sosyal...
        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
        Önce torununu ardından kızını kaybetti; üzüntüden kalp krizi geçirdi
        Önce torununu ardından kızını kaybetti; üzüntüden kalp krizi geçirdi