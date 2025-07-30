Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Valinin makam aracı sünnet şöleni için süslendi

        BOLU Valiliği'nin öncülüğünde 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik için Vali Abdulaziz Aydın'ın makam aracı da süslenip, çocuklara tahsis edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valinin makam aracı sünnet şöleni için süslendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BOLU Valiliği’nin öncülüğünde 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik için Vali Abdulaziz Aydın’ın makam aracı da süslenip, çocuklara tahsis edildi. Çocuklar, arazi araçları eşliğinde kentte tur atıldı.

        Bolu Valiliği’nin öncülüğünde Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü ile Bolu ATV Clup desteğiyle sünnet şöleni düzenlendi. ’41 kere maşallah’ sloganıyla 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik öncesi Off-Road araçları ile ATV arazi araçları Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’ın makam aracı da süslenerek sünnet aracı oldu. Sünnet olacak bir çocuk makam aracının ön koltuğuna oturdu. Sünnet olacak çocuklar, araçlarla kent turu attı. Çocuklar, turun ardından sünnet şöleninin yapılacağı salona geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Terörsüz Türkiye'de Anadolu şenliği
        Terörsüz Türkiye'de Anadolu şenliği
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Bolu'da huzurevinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da huzurevinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Gölde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ yakalandı
        Gölde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ yakalandı
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu
        Bolu'da trafik kazaları
        Bolu'da trafik kazaları
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
        MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor