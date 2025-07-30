Valinin makam aracı sünnet şöleni için süslendi

BOLU Valiliği’nin öncülüğünde 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik için Vali Abdulaziz Aydın’ın makam aracı da süslenip, çocuklara tahsis edildi. Çocuklar, arazi araçları eşliğinde kentte tur atıldı.

Bolu Valiliği’nin öncülüğünde Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü ile Bolu ATV Clup desteğiyle sünnet şöleni düzenlendi. ’41 kere maşallah’ sloganıyla 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik öncesi Off-Road araçları ile ATV arazi araçları Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’ın makam aracı da süslenerek sünnet aracı oldu. Sünnet olacak bir çocuk makam aracının ön koltuğuna oturdu. Sünnet olacak çocuklar, araçlarla kent turu attı. Çocuklar, turun ardından sünnet şöleninin yapılacağı salona geçti.