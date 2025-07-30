Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da müzeyi ziyaret eden Romanlar davul keman eşliğinde çiftetelli oynadı

        Bolu'da müze ziyareti gerçekleştiren Roman vatandaşlar, davul ve keman eşliğinde çiftetelli oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da müzeyi ziyaret eden Romanlar davul keman eşliğinde çiftetelli oynadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da müze ziyareti gerçekleştiren Roman vatandaşlar, davul ve keman eşliğinde çiftetelli oynadı.

        Bolu Müze Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" ve "I. Aşama Eylem Planı" kapsamında Romanların kültürel mirasa yönelik farkındalık düzeylerinin arttırılması amacıyla müze ve ören yeri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda etkinlik düzenledi.

        Bolu Genç Roman Derneğini ziyaret eden yetkililer, müze hakkında bilgi vererek davette bulundu. Müze ziyareti gerçekleştiren Roman vatandaşlar da Bolu'nun zengin arkeolojik ve etnografik mirasıyla tanışma fırsatı buldu, ortak kültürel değerler hakkında farkındalık kazandı.

        Müzede bulunan eserleri inceledikten sonra davul ve keman çalan Romanlar, müzik eşliğinde çiftetelli oynadı, Müze Müdürlüğü çalışanları da onlara eşlik etti.

        Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, AA muhabirine, etkinliğin, Roman vatandaşların müzeleri gezip sosyal hayata katılmalarını sağlama amacıyla düzenlendiğini anlattı.

        Kaya, müze ziyareti esnasında Roman vatandaşların davul ve keman eşliğinde çiftetelli oynadığını belirterek, "Romanların zaten yaşam stili bu. Bunun burada da aynı şekilde tezahür etmesi çok önemli. Müzelerin sadece eserlerin bulunduğu alanlar değil, aynı zamanda da eğitimin, kültürün, sanatın bir arada yaşanabileceği mekanlar olduğunu hissettirdiler." dedi.

        Bolu Genç Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Roman vatandaşlarımıza kültürlerimizi tanıtıyoruz. Ayrıca bizim de kültürlerimiz var. Romanların kültürleri ve yaşam tarzları var. Burada kendi kültürümüzü de tanıtmış olduk." diye konuştu.

        Romanların kültüründe davul, köçek ve kemanın olduğunu anımsatan Demir, "Bu bizimle bütünleşmiştir. Düğünlerin vazgeçilmezi olarak da yıllardır devam eder. Romanların olduğu yerde eğlence mutlaka vardır. Hüzün ve keder bir kenara atılır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Bolu'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Valinin makam aracı sünnet şöleni için süslendi
        Valinin makam aracı sünnet şöleni için süslendi
        Bolu'da huzurevinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da huzurevinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Gölde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ yakalandı
        Gölde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ yakalandı
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu
        Bolu'da trafik kazaları
        Bolu'da trafik kazaları