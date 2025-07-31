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        Jandarma Genel Komutanlığı, Abant'ta görevli atlı timlerle ilgili video paylaştı

        Jandarma Genel Komutanlığınca, Abant Gölü Milli Parkı'nda görev yapan atlı jandarma timleriyle ilgili video paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:16 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:16
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        Jandarma Genel Komutanlığı, Abant'ta görevli atlı timlerle ilgili video paylaştı
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        Jandarma Genel Komutanlığınca, Abant Gölü Milli Parkı'nda görev yapan atlı jandarma timleriyle ilgili video paylaşıldı.

        Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Atlı jandarma timlerimiz, turistlerin uğrak noktalarından Abant Gölü Milli Parkı'nda huzur ve güvenliğin teminatı için görev başında" ifadesine yer verildi.

        Milli parkın farklı noktalarında devriye görevi yapan atlı timlerin yer aldığı videoda, tatilciler ve çocuklarının jandarma personeline sevgisi gösterildi.

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