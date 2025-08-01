Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        İçki çalan şüpheliler 150 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı

        BOLU'da gece saatlerinde girdikleri mekandan yaklaşık 200 bin TL'lik alkollü içki çalan 3 şüpheli, polis tarafından 150 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçki çalan şüpheliler 150 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BOLU’da gece saatlerinde girdikleri mekandan yaklaşık 200 bin TL’lik alkollü içki çalan 3 şüpheli, polis tarafından 150 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

        Olay, 18 Mayıs’ta gece saatlerinde kent merkezinde bulunan bir alkollü mekanda meydana geldi. Bir iş yerine giren 3 şüpheli, içeride bulunan piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan alkollü içkiyi çaldı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler 2 ay süren soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarından 150 saatlik görüntüyü tek tek izledi. İki farklı araçla gelerek hırsızlık yapan şüpheliler, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Şüpheliler Ü.S, N.B. ve M.E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        4 günlük çalışma sistemi işçiyi de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiyi de işverene de katkı sağlıyor
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak

        Benzer Haberler

        Abant'ta atlı jandarma timi göreve başladı
        Abant'ta atlı jandarma timi göreve başladı
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Jandarma Genel Komutanlığı, Abant'ta görevli atlı timlerle ilgili video pay...
        Jandarma Genel Komutanlığı, Abant'ta görevli atlı timlerle ilgili video pay...
        Seben Taşlıyayla Göleti'nde yasa dışı bırakılan ağ ele geçirildi
        Seben Taşlıyayla Göleti'nde yasa dışı bırakılan ağ ele geçirildi
        Bolu'da müzeyi ziyaret eden Romanlar davul keman eşliğinde çiftetelli oynad...
        Bolu'da müzeyi ziyaret eden Romanlar davul keman eşliğinde çiftetelli oynad...
        Bolu'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı