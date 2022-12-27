Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda biri doktor 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "terör örgütüne üye olmak" suçundan ev kadını L.K. Bahçelievler Mahallesi'nde, özel hastanede doktor olarak görev yapan A.K. de Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programında kaydı olduğu öğrenildi.

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