Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

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BOLU (AA) - Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkardığı iddiası ile polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın özel kalem biriminde taşkınlık çıkarttığı iddiası ile zabıta ve polis ekiplerince yakalanan ve üzerinde de bıçak bulunan H.H'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Yapılan muayenesinde alkollü olduğu belirlenen ve sağlık kontrolünden sonra Bolu Adliyesine sevk edilen H.H, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.





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