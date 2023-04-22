Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu

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BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Eğitim öğretime verilen ara ile bayram tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkını tercih etti.

Ziyaretçilerin, dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tabiat parkına yoğun ilgisi dolayısıyla otopark doldu. İçeri giremeyen bazı sürücüler, araçlarını Bolu-Seben kara yolu üzerine park etti.

Günübirlik gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle tur attı. Bazı ziyaretçiler de piknik alanlarında aileleriyle mangal yaptı.





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