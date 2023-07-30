Bolu'da "3. Seben Buluşması" etkinliği düzenlendi

BOLU (AA) - Bolu'da düzenlenen "3. Seben Buluşması" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Seben Derneğince kaymakamlık ve belediye desteğiyle Seben Gölü kenarındaki göl evi çevresinde düzenlenen programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler organize edildi.

Göl içinde kanoya binme keyfi yaşayan vatandaşlar, yerel sanatçıların mini konserleriyle eğlendi.

Yanlarında getirdikleri kilim ve halıları yere sererek ağaç altında vakit geçiren vatandaşlara, Seben Belediyesince yemek ikramı yapıldı.

Çeşitli oyunlar, bisiklet turu ve kano yarışlarının düzenlendiği etkinlikte, çekilişle hediyeler de dağıtıldı.

- "Seben'in turizm potansiyelini daha tanınır hale getirebilmek için çalışacağız"

Etkinlikte konuşan Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, Seben'in turizm açısından çok önemli değerlere sahip olduğunu, başta Seben Göleti olmak üzere pek çok doğal ve tarihi güzelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Seben'de tarihi kilise kalıntıları, kaya evleri, kanyon ve yaylaların bulunduğunu aktaran Orhan, "Seben'imiz için bulunmaz fırsat olan turizm potansiyelini daha tanınır hale getirebilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da 1440 rakıma sahip Seben Gölü'nün ilçe turizmi için önemli olduğunu ifade etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç liderliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Köroğlu Rotası" oluşturulması için çalışma başlatıldığını aktaran Kavak, Seben'in de bu rota içinde bulunduğunu kaydetti.

Seben Derneği Başkanı Selami Eryılmaz ise 3 bine yakın üyeyle birçok proje, etkinlik ve buluşmaya katkı sağladıklarını belirtti. Temel hedeflerinin Sebenlileri bir araya toplamak, birlikte dayanışma ruhunu sergilemek ve birlikte hareket edebilmek olduğunu vurgulayan Eryılmaz, çalışmalara bu amaç doğrultusunda devam edeceklerini bildirdi.

Etkinliğe, daire amirleri ve binlerce vatandaş katıldı.