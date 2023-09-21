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        Yeniçağa ve Dörtdivan'da çıkan anız yangınları söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:52
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        Yeniçağa ve Dörtdivan'da çıkan anız yangınları söndürüldü
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        Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeniçağa ilçesine bağlı Kemaller köyünde anız ve ot yangını çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Dörtdivan'a bağlı Kurucaköy'de de anız yangını meydana geldi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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