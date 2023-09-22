Mengen'de çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 22.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:38
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Demirciler köyü muhtarı Hamdi Ergin'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.