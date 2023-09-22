Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mengen'de çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen'de çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Demirciler köyü muhtarı Hamdi Ergin'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"

        Benzer Haberler

        Huzurevinde yemekten zehirlenenlerden 4´ü yoğun bakıma alındı
        Huzurevinde yemekten zehirlenenlerden 4´ü yoğun bakıma alındı
        Dinamit yüklü kamyonetteki yangın, büyümeden söndürüldü
        Dinamit yüklü kamyonetteki yangın, büyümeden söndürüldü
        Bolu'da dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Köyde hayvanları otlatma kavgasında darbedildi
        Köyde hayvanları otlatma kavgasında darbedildi
        Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi (2)
        Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi (2)
        Bolu'da yaralı bulunan atmaca tedavi edildi
        Bolu'da yaralı bulunan atmaca tedavi edildi