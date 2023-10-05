ASRİAD'tan "Bolu Yüzyılı İçin Vizyon Manifestosu"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Bolu Şubesince yayımlanan "Bolu Yüzyılı İçin Vizyon Manifestosu"nda yeni organize sanayi bölgesi, turizm ve kültür konularında önerilere yer verildi.

ASRİAD Bolu Şubesi Başkanı Kadir Biçer, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, kenti, iş insanlarını ve yerel yönetimleri ilgilendiren bazı konularda öneri niteliği taşıyan vizyon projeleri hakkında bilgi verdi.

Bolu'nun en önemli sorununun, "organize sanayi alanında yeni yer bulamayan iş insanlarının başka illere gitmek zorunda kalması" olduğuna dikkati çeken Biçer, sanayicilerin kentte kalmalarını sağlama ve yeni nitelikli yatırımları buraya çekme adına acilen yeni organize sanayi alanına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Biçer, sanayi üretiminin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tesis yapılacak sanayi arsası bile üretemedik. Yıllardır tamamlanamayan ve hala tamamlanması için uzun zaman gerektiren Yeniçağa ve Dörtdivan organize sanayi alanlarını beklerken, yani başımızdaki iller beşinci, altıncı organize sanayi alanlarını oluşturdular. Bolulular olarak havanda su dövmekten ileri gidemedik. Ne turizmde zirveye gittik ne de tarımda. 'Bunun sorumlusu kim?' derseniz, en tepedekilerden en tabandakilere kadar biz Bolulularız. Bolu'nun her anlamda gelişiminin önünü açacak ilk proje, yeni sanayi alanlarının çoğalması olacaktır."

- "Yeni organize sanayi alanları, kent ekonomisine büyük kazanç sağlayacak"

Oluşturulacak yeni organize sanayi alanı sayesinde Bolu'nun çevre illerden göç alarak kontrollü büyüyeceğini dile getiren Biçer, bu alanın kentin büyükşehir olma yolunda en önemli planlarından biri olacağına dikkati çekti.

Yeni organize sanayi alanlarının açılması ve geliştirilmesiyle Bolu'nun ekonomik anlamda büyük kazançlar sağlamakla beraber turizm, nitelikli tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok sektörde gelişmeler yaşayacağını aktaran Biçer, kentin 100 yılını karşılayacak alan belirlenmezse, çarpık sanayileşmeyle karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

Biçer, kentte kurulacak yeni sanayi alanıyla demiryolu projelerinin de hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Filyos Limanı'na Yeniçağa ve Gerede'den geçecek şekilde diğer organize sanayilerinin de yükünün alınacağı bir yük tren hattı yapılmalıdır. Yük treni projesi, ayni zamanda Bolu'nun batısına Düzce ve Sakarya Arifiye'ye kadar da genişletilmeye müsait hale gelecektir. Filyos'tan Arifiye'ye bağlanan yük tren hattı, tüm hatlara hizmet verebilecektir. Bolu ilindeki tüm vatandaşlar, kamu görevlileri, bürokratlar, milletvekilleri, siyasiler, iş adamları, kobiler, yeni organize sanayi alanında birlik ve beraberliği sağlarsa, Bolu yüzyılını kurtaracak organize sanayi alanına sahip oluruz. Teklif olarak sunduğumuz yeni organize sanayi alanında direkt istihdam edilecek personel sayısı 61 bin kişi. Türkiye ve Bolu ekonomisine toplam yıllık katkısı 4 milyar 770 milyon dolar olacaktır."