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        Bolu'nun coğrafi işaretli "Kıbrıscık pirinci" hasat ediliyor

        Bolu'da yetiştirilen coğrafi işaretli "Kıbrıscık pirinci"nde çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:11
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        Bolu'nun coğrafi işaretli "Kıbrıscık pirinci" hasat ediliyor
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        Bolu'da yetiştirilen coğrafi işaretli "Kıbrıscık pirinci"nde çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

        Kıbrıscık ve Seben ilçeleri arasında bulunan Çeltikdere köyünde mayıs ayında ekimi yapılan pirinç, lezzetiyle talep görüyor.

        Köyde 42 çiftçi tarafından 325 dekar alanda yetiştirilen pirincin hasadı geleneksel yöntemle gerçekleştiriliyor.

        Orak ve biçerdöverle hasat edilen pirinç, temizlik çalışmasının ardından tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Bu yıl kilogramı 100 liradan satılacak pirinç, Bolu'nun yanı sıra Ankara başta olmak üzere çevre illere gönderiliyor.

        - "Bu pirinçten bir bardak pişirdiğin zaman bir tencere oluyor"

        Çiftçi Günner Aydın (48), AA muhabirine, mayıs ayında ektikleri pirinçte hasat mesaisine başladıklarını söyledi.

        Pirinç yetiştirmenin zahmetli olduğunu belirten Aydın, "Gübresiydi, ilacıydı, biçmesiydi... Otuyla da ayrıca uğraşıyoruz. Çeltiği biçmesi çok zor." dedi.

        Aydın, pirincin özellikle lezzetiyle diğer pirinçlerden ayrıldığını dile getirerek, "Bu pirinç çok tatlı. Pilavını bir defa yediğinde başka pilav yemezsin." diye konuştu.

        Yaklaşık 10 dönüm alana ekim yaptıklarını aktaran Aydın, "Bu pirinç bereketli. Bu pirinçten bir bardak pişirdiğin zaman bir tencere oluyor. Buna 'çömlek patlatan' diyorlar. Çok oluyor bu." ifadesini kullandı.

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