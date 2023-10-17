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        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlenecek

        Bolu'nun Mengen ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla ödüllü koşu düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:16
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        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlenecek
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla ödüllü koşu düzenleneceği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 29 Ekim'de "100. Yılında Mengen Atamızın Yolunda Koşuyor" sloganıyla yapılacak yarışın 2 kilometrelik parkurunu tamamlayan ilk 3 kişiye ödül verileceği belirtildi.

        Açıklamada, koşunun birincisine yarım, ikincisine çeyrek ve üçüncüsüne de gram altın verileceği kaydedildi.

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