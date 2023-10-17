Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlenecek
Bolu'nun Mengen ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla ödüllü koşu düzenleneceği bildirildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla ödüllü koşu düzenleneceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, 29 Ekim'de "100. Yılında Mengen Atamızın Yolunda Koşuyor" sloganıyla yapılacak yarışın 2 kilometrelik parkurunu tamamlayan ilk 3 kişiye ödül verileceği belirtildi.
Açıklamada, koşunun birincisine yarım, ikincisine çeyrek ve üçüncüsüne de gram altın verileceği kaydedildi.