Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mengen'de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar değerlendirildi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen'de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

        Mengen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan problemlerin değerlendirildiği belirtildi.

        Hayvan severler ile vatandaşlardan gelen talep ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, bazı kararlar alındığı vurgulanan açıklamada, ilgili kurumlara, sokak hayvanlarının korunması amacıyla kontrolsüz popülasyon artışının önlenmesi, kısırlaştırma ve sağlık bakım faaliyetleri ile beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda talimat verildiği kaydedildi.

        Toplantıya, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı, kurum amirleri, muhtarlar ve belediye çalışanlarının katıldığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!

        Benzer Haberler

        Bozayı sokaklarda yemek aradı; o anlar kamerada
        Bozayı sokaklarda yemek aradı; o anlar kamerada
        Bolu´da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Bolu´da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, öldü (2)
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, öldü (2)
        Bolu'da otomobille çarpışan motosikletteki çift öldü
        Bolu'da otomobille çarpışan motosikletteki çift öldü
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, öldü
        Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, öldü
        Bolu'da yerleşim yerine inen ayı güvenlik kamerasıyla görüntülendi
        Bolu'da yerleşim yerine inen ayı güvenlik kamerasıyla görüntülendi