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        Gerede'de öğrenciler "100. Yıl" koreografisi oluşturdu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları koreografiyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:31
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        Gerede'de öğrenciler "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları koreografiyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        Gerede Fen Lisesi, Gerede Yenimahalle İlkokulu ve Ortaokulu ile Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "100. Yıl" koreografisi hazırlandı.

        Gerede Fen Lisesinde okul idaresi ve öğretmenlerin koordinesinde 250 öğrenci tarafından oluşturulan koreografide, Türk bayrağının yanında "100" sayısı ve "sonsuzluk" işareti yapıldı.

        Yenimahalle İlkokulu ve Yenimahalle Ortaokulu öğrencileri tarafından da Türk bayrağı ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg eşliğinde sergilenen koreografide, "Türkiye 100 Yılı" yazısı oluşturuldu.

        Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise Türk bayrağı eşliğinde "100. Yıl" koreografisi hazırlandı.

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