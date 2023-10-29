Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin fidan dağıtıldı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin fidan dağıttı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin fidan dağıttı.

Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri, yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Kent Meydanı ile bir alışveriş merkezinde, çam ve fındık başta olmak üzere 5 bin adet fidanı vatandaşlara hediye etti.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de kent merkezindeki dağıtıma katıldı.