Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin fidan dağıtıldı
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin fidan dağıttı.
Giriş: 29.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:42
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin fidan dağıttı.
Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri, yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Kent Meydanı ile bir alışveriş merkezinde, çam ve fındık başta olmak üzere 5 bin adet fidanı vatandaşlara hediye etti.
Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de kent merkezindeki dağıtıma katıldı.