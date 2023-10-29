Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.
Giriş: 29.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:09
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.
Bolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda organize edilen konseri, yaklaşık 10 bin kişi dinledi.
Konser için gelenler, Koç'un seslendirdiği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.
Koç, kendisini dinlemek için gelenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.