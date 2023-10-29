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        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi

        Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:09
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        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi
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        Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Bolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda organize edilen konseri, yaklaşık 10 bin kişi dinledi.

        Konser için gelenler, Koç'un seslendirdiği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

        Koç, kendisini dinlemek için gelenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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