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        Bolu'da evin bahçesine giren ayı cep telefonu kamerasında

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:40
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        Bolu'da evin bahçesine giren ayı cep telefonu kamerasında
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü.

        Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaştı.

        Mahalle sakinleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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