Bolu'da Filistinli öğrenciler yararına kermes düzenlendi Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Gönüllüleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler için kermes düzenledi.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Gönüllüleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler için kermes düzenledi.

Kadın Gönüllüler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yakınlarını kaybeden veya haber alamayan Filistinli öğrencilere destek amacıyla kermes yaptı.

İzzet Baysal Caddesi'nde Kadı Camisi önünde açılan kermeste Kızılay gönüllüsü kadınlar, yaptıkları konserveler ile pasta, börek ve tatlıları satışa sundu.

"Bolulu Annelerden Gazzeli Gençlere Destek" adıyla gerçekleştirilen kermese, ilgi yoğun oldu.

Türk Kızılay Bolu Şube Kadın Kolları Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan, Filistinli öğrencilerden kimisinin savaşta yakınını kaybettiğini, kimisinin de hiçbir şekilde yakınlarıyla iletişim kuramadığını belirterek, "Onlara destek olmak için böyle bir kermes düzenlemek istedik. Gönüllülerimiz kendi elleriyle yaptıkları ürünleri buraya getirip sattı. Elde ettiğimiz gelirle Filistinli öğrencilere destek olacağız, onların yaralarını sarmaya çalışacağız." diye konuştu.