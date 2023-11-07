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        Bolu'da Filistinli öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Gönüllüleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler için kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 07.11.2023 - 18:53
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        Bolu'da Filistinli öğrenciler yararına kermes düzenlendi
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        Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Gönüllüleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler için kermes düzenledi.

        Kadın Gönüllüler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yakınlarını kaybeden veya haber alamayan Filistinli öğrencilere destek amacıyla kermes yaptı.

        İzzet Baysal Caddesi'nde Kadı Camisi önünde açılan kermeste Kızılay gönüllüsü kadınlar, yaptıkları konserveler ile pasta, börek ve tatlıları satışa sundu.

        "Bolulu Annelerden Gazzeli Gençlere Destek" adıyla gerçekleştirilen kermese, ilgi yoğun oldu.

        Türk Kızılay Bolu Şube Kadın Kolları Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan, Filistinli öğrencilerden kimisinin savaşta yakınını kaybettiğini, kimisinin de hiçbir şekilde yakınlarıyla iletişim kuramadığını belirterek, "Onlara destek olmak için böyle bir kermes düzenlemek istedik. Gönüllülerimiz kendi elleriyle yaptıkları ürünleri buraya getirip sattı. Elde ettiğimiz gelirle Filistinli öğrencilere destek olacağız, onların yaralarını sarmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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