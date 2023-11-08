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        Boluspor yenilmezlik serisini Sakaryaspor maçında sürdürmek istiyor

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yenilmezlik serisini Sakaryaspor karşılaşmasında sürdürmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:56
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        Boluspor yenilmezlik serisini Sakaryaspor maçında sürdürmek istiyor
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yenilmezlik serisini Sakaryaspor karşılaşmasında sürdürmek istediklerini söyledi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, 12 Kasım Pazar günü sahasında ağırlayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın bir kısmında kaleciler, farklı sahada takımdan ayrı çalıştı.

        Antrenman, açma germe hareketleriyle tamamlandı.

        - "Maç maç değerlendirme yapıyoruz"

        Teknik direktör Yalçın Koşukavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçı hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi.

        Yenilmezlik serisi yakaladıklarını belirten Koşukavak, "3 lig maçı ve bir de kupa maçı oynadık. 4 haftadır 3 galibiyet, 1 beraberlik. İnşallah Sakaryaspor maçında da buna devam ederiz." dedi.

        Koşukavak, devre arasına girmeden puan hesabı yapmadıklarını dile getirerek, "Maç maç değerlendirme yapıyoruz. Puan hesabı değil ama her hafta kazanmak için plan yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Göreve başladığından beri takımı farklı bir kadro planlaması ve taktik anlayışla maçlara hazırladıklarını anlatan Koşukavak, "Hala eksiklerimiz var. Üçüncü bölgede biraz daha efektif olmamız gerekiyor. Orada bir problemimiz var. Pozisyona giriyoruz, skor yapamıyoruz. O yüzden onu çözmeliyiz. Skor yapamıyoruz ama inşallah bundan sonraki maçlarda yapacağız." diye konuştu.

        Koşukavak, Sakaryaspor maçında sakat ya da cezalı oyuncularının olmadığını sözlerine ekledi.

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