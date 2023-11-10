Mengen'de 100 fidan toprakla buluşturuldu

Bolu'nun Mengen ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısı ile 100 fidan dikildi.

İlçede bulunan Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Mengen Orman İşletme Müdürü Emre Koçak, daire amirleri, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte okul bahçesi ve çevresinde fidan dikildi.

Okul bahçesinde meyve fidanları, çevresinde de sedir ve çam ağaçları toprakla buluşturuldu.

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