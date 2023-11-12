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        Bolu'da tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı

        Bolu'da dikenli tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:25
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        Bolu'da tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı
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        Bolu'da dikenli tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı.

        Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Mamatlar köyü kırsalında bir ayının tarla kenarındaki dikenli tellere takıldığını görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

        Olay yerine gelen ekipler, ayının uyuşturularak kurtarılmasını kararlaştırdı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ayı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

        Demir makasıyla kesilen telden kurtarılan ayı, kurtarma ekibinin bulunduğu pikabın üzerine çıkmaya çalıştı.

        Aracın üzerinde bulunan kişi atlayarak kaçtı, diğer araçların korna çalmasıyla ayı bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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