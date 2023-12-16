Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Seben ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Güneyce köyünde N.A'ye ait 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Seben Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

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