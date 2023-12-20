Yeniçağa Kaymakamı Kini'den köy ziyaretleri
Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçeye bağlı köylerde ziyaretler gerçekleştirdi.
Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçeye bağlı köylerde ziyaretler gerçekleştirdi.
Kaymakam Kini, Adaköy, Doğancı, Eskiçağa ve Kındıra köylerini ziyaret etti.
İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kini, köy muhtarlarını dinledi.
Kini, köy sakinleri ve çiftçilerle de bir araya geldi.
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