Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Bugün aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere kesiminde, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmazken, karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de sürücülere kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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